Em Tacuru, investimentos do Governo melhoram mobilidade urbana e levam qualidade de vida

Tacuru conta com o apoio do Governo do Estado em diversas frentes - (Fotos: Edemir Rodrigues)

A presença da administração estadual nos 79 municípios, com atendimento das demandas prioritárias de cada região, tem sido positiva para toda sociedade. Tacuru conta com o apoio do Governo do Estado em diversas frentes, especialmente na recuperação de vias, estradas e construção de pontes que ligam as áreas rural e urbana.

Em cinco anos e meio, mais de R$ 26 milhões foram investidos visando o bem-estar da população local e o desenvolvimento da cidade. Só de infraestrutura foram aplicados R$ 11.695 milhões de recursos estaduais, na melhoria das condições de tráfego nas rodovias estaduais e estradas vicinais na região. A Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) também construiu pontes de concreto sobre o rio Tacuru e córregos Cedilha e Nhupu Guassu.

No sistema de esgotamento sanitário da cidade foram investidos R$ 3.713 milhões por meio da Sanesul. Na saúde entre repasses e ampliação de leitos para o enfrentamento da Covid-19 os recursos somam R$ 5.081 milhões.

Neste período as ações da gestão estadual incluem a entrega de 32 unidades habitacionais e 22 lotes urbanizados. Também está em andamento pela Agencia Estadual de Habitação (Agehab) a regularização fundiária de 78 títulos do conjunto habitacional Che Roga Mi.

Sistema de tratamento de esgoto da Sanesul

Entre as demandas elencadas como prioridade pelo município durante o Governo Presente, estão incentivos fiscais para atrair indústrias para Tacuru. Neste sentido a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) divulga que R$ 5.687 milhões estão em fase de contratação pelo Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO). Esse dinheiro aplicado por empresas privadas movimenta economia e gera emprego e renda.