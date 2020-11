Em Tacuru, investimentos do Governo do Estado levam qualidade de vida para a população

Mato Grosso do Sul completa em 2020, 43 anos de existência e os sul-mato-grossenses comemoram os inúmeros investimentos feitos pelo Governo do Estado - (Foto: Secom MS)

Mato Grosso do Sul completa em 2020, 43 anos de existência e os sul-mato-grossenses comemoram os inúmeros investimentos feitos pelo Governo do Estado, todos eles pensados e planejados, ouvindo as reivindicações e demandas da população de cada um dos 79 municípios, através do Programa Governo Presente.

O município de Tacuru, por exemplo, conta com o apoio do Governo do Estado em diversas frentes, especialmente na recuperação de vias, estradas e construção de pontes que ligam as áreas rural e urbana.

Em cinco anos e meio, mais de R$ 26 milhões foram investidos visando o bem-estar da população local e o desenvolvimento da cidade. Só de infraestrutura foram aplicados R$ 11.695 milhões de recursos estaduais, na melhoria das condições de tráfego nas rodovias estaduais e estradas vicinais na região, e na construção de pontes de concreto sobre o rio Tacuru e córregos Cedilha e Nhupu Guassu.

No sistema de esgotamento sanitário foram investidos R$ 3.7 milhões. E na habitação foram entregues 32 unidades habitacionais e 22 lotes urbanizados.

A concessão de incentivos fiscais para atrair indústrias foi a demanda apresentada no Programa Governo Presente. Cerca de R$ 5.6 milhões estão em fase de contratação pelo FCO, e o dinheiro, aplicado por empresas privadas, movimenta economia e gera emprego e renda.