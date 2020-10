Em semana de concientização, Semana Lixo Zero realiza drive-thru para descarte de resíduos

Resíduos podem ser descartados - (Foto: Fernando Frazão/ABrasil)

Quem tiver algum tipo de resíduo para reciclagem, a ação da Semana Lixo Zero começa amanhã (28) com um drive-thru instalado na Avenida Afonso Pena (em frente ao Aquário do Pantanal).

Quem quiser participar pode levar os itens entre 9h e 18h. Serão arrecadados gaze, dipirona gotas, esparadrapo e algodão que serão doados para o SOS Pantanal. Também podem ser entregues no drive-thru: óleo de cozinha usado, papel e plástico, medicamentos vencidos, lixo eletrônico, vidro, tecidos e banner, lâmpadas, pilhas e baterias.

Além do drive-thru, na programação da Semana constam uma série de lives sobre o tema. Nesta terça-feira, 27, às 14h, o tema será A educação ambiental precisa sair da gaveta, com representantes da Turminha do Bem, Solurb e Uniderp.

A ação é realizada pelo Instituto Lixo Zero Brasil com a parceria da UFMS, Uniderp, IFMS, JPS e UCDB.