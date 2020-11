Em São Gabriel do Oeste, governador inaugura nova unidade do CBM

Governador Reinaldo Azambuja - ( Foto: Reprodução )

A partir desta terça-feira (24), o município de São Gabriel do Oeste e toda a região, passam a contar com uma Seção Comunitária de Bombeiros Militar. A região, que é dotada de indústrias e trajeto de rodovias de grande tráfego (BR 163, BR 060, MS 080 e MS 430), dependia antes do socorro vindo dos grupamentos de Campo Grande e Coxim.

Para o governador, a implantação da unidade traz uma série de benefícios, além é claro, de mais segurança para a comunidade.

A Seção de São Gabriel do Oeste terá o efetivo composto por 10 bombeiros militares e 25 Servidores Civis Auxiliares de Bombeiros, e contará com uma Unidade de Resgate nova, e um Auto Bomba Tanque, que é uma viatura de incêndio e salvamento.

O governador destacou todos os demais investimentos feitos pelo Governo do Estado no município.

Reinaldo ainda visitou à obra de pavimentação asfáltica do Acesso ao Núcleo Industrial Sul – José Augusto Malgarina Buzato, e a obra de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no Bairro Primo Mafissoni.