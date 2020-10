Em ritmo acelerado, revitalização da Avenida Mato Grosso está 75% concluída

Antes mesmo de ser finalizada e entregue, a reconstrução agrada a população - (Fotos: Chico Ribeiro)

Iniciada há menos de dois meses, a obra de revitalização da Avenida Mato Grosso, em Campo Grande, está em ritmo acelerado e 75% concluída, conforme medição de ontem (13) da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos). A expectativa é de que a reconstrução de quase seis quilômetros da via, nos trechos de ida e volta entre a Rua Calógeras e a Avenida Ceará, seja entregue até dezembro.

Engenheiro do Estado responsável pela fiscalização da obra, Bruno Barbato explica que o serviço está em fase final. “A empresa terminou o recapeamento e agora faltam pequenos reparos e adequações em bocas de lobo e meios-fios, além de sinalizações horizontal e vertical”, conta.

Até o final de outubro, a Equipe Engenharia, construtora que executa o empreendimento, garantiu que finaliza a obra com todos os ajustes necessários no sistema de drenagem e nas guias de meio-fio, que separam o asfalto das calçadas. Também nos próximos 15 dias serão finalizadas as pinturas do pavimento - faixas de rolamento e de travessia de pedestres.

Já a instalação da sinalização vertical, composta pelas placas de trânsito, deve ser concluída entre os meses de novembro e dezembro. Isso por causa da pandemia de coronavírus, que atrasou a fabricação do material.

Vendedora aprova empreendimento

18 meses em 4

Operários começaram a trabalhar na revitalização da Avenida Mato Grosso no dia 26 de agosto deste ano, data do aniversário de 121 anos de Campo Grande. Previsto em contrato para durar 18 meses, o serviço será concluído em quatro.

Ao custo de R$ 4,5 milhões, a obra foi anunciada pelo governador Reinaldo Azambuja como presente para a Capital de Mato Grosso do Sul. “A Avenida Mato Grosso é uma artéria importante da nossa cidade, caminho de muita gente que merece ser revitalizado”, falou ele no lançamento.

Antes mesmo de ser finalizada e entregue, a reconstrução agrada a população. “Para vir ao trabalho eu pego a Mato Grosso desde a Via Park. Está ótimo desse jeito, melhorou bastante, há muitos anos estávamos esperando essa obra", disse no início deste mês a vendedora Jennifer Barbosa.

Bruno Chaves, Subcom