Vereadora Lidiane Farias é a primeira mulher a eleger-se por dois mandatos consecutivos em Rio Verde

Lidiane recebe diploma de vereadora do juiz Rafael Gustavo Mateucci (à esquerda) - (Foto: Divulgação)

Foi diplomada nesta terça-feira (15) a vereadora Lidiane Farias (PSDB), para seu segundo mandato em Rio Verde de Mato Grosso (MS). Sua reeleição é algo inédito, pois é a primeira vez que uma mulher é eleita vereadora por dois mandatos consecutivos na cidade. Farias venceu o pleito das eleições municipais deste ano com 269 votos.

Em entrevista à nossa reportagem, Lidiane disse que é uma honra participar de tal ineditismo na política de Rio Verde, pois, segundo ela, as mulheres ainda são minoria no ramo. “Quando eu conquistei meu primeiro mandato, foi resultado de dedicação e trabalho prestado na cidade. O segundo é mais desafiador. Me sinto muito honrada em representar mulheres e a sociedade no geral por dois mandatos consecutivos”, comentou.

A vereadora também avaliou que seu trabalho apoia e defende a bandeira das mulheres. Que são necessárias a união entre elas e a conquista de representatividade em espaços de poder e decisão.

“Ninguém para falar melhor de nós do que nós mesmas. Eu estarei incentivando para que mais mulheres mostrem sua coragem e competência na política. Em Rio Verde temos mulheres de gabarito para representar a sociedade”, pontuou Farias.

No próximo mandato da câmara dos vereadores de Rio Verde, apenas três mulheres ocuparão as vagas. Reeleita, Lidiane concluiu dizendo que os quatro anos seguintes serão para reafirmar seu compromisso com a população, a fim de continuar o diálogo com a sociedade e saber in loco seus anseios.