Ribas do Rio Pardo recebe do governo centenas de moradias e títulos fundiários

Também fazem parte das entregas, serviços de saneamento básico, como a implantação da estação elevatória de esgoto, a execução de 16,3 mil metros de rede coletora de esgoto

Em Ribas do Rio Pardo, os investimentos do Governo do Estado na área da habitação têm gerado resultado. Exemplo disso é que, até o momento, 109 moradias já foram entregues e 76 estão em execução. Além disso, já foram entregues 192 lotes urbanizados no município.

Os recursos totais para o setor habitacional somam R$ 14,5 milhões, sendo que a contrapartida do Governo do Estado é de R$ 3,2 milhões e estão distribuídos nos loteamentos Parque Estoril, Nova Esperança II, Jardim Pantanal, Santa Emília (etapa 1 e 2). “Moradia digna é um direito da população e por isso os investimentos do Governo Presente nesta área são fundamentais e refletem as ações de um governo responsável e que investe no bem-estar das pessoas”.

Em Ribas do Rio Pardo 137 títulos de terra foram regularizados e 15 títulos de regularização fundiária estão em andamento. Para 2021, a previsão de contratação é de 70 unidades do Projeto Lote Urbanizado, com investimento previsto de R$ 945 mil.

Outro destaque na cidade é no campo da infraestrutura, onde foram entregues serviços de drenagem, pavimentação asfáltica e cascalhamento em diversos pontos da cidade.

Também fazem parte das entregas, serviços de saneamento básico, como a implantação da estação elevatória de esgoto, a execução de 16,3 mil metros de rede coletora de esgoto e mais de mil ligações domiciliares de esgoto. Além disso, outros 23,2 mil metros de rede coletora, e 1,4 mil ligações domiciliares de esgoto estão em execução. Além disso, a cidade conta com uma unidade de Procon municipal, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast).