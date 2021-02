Em reaplicação do Enem, falta de empatia nas relações sociais é o tema da redação

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, divulgou na tarde desta terça-feira, 23, o tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 para os participantes que tiveram suas provas remarcadas e para pessoas que estão privadas de liberdade. "Nesta reaplicação do Enem 2020, o tema da redação é A falta de empatia nas relações sociais no Brasil. Boa prova aos participantes!", disse em uma publicação no Twitter.

O Enem é aplicado nesta terça-feira e na quarta, 24, para estudantes do Estado do Amazonas e de dois municípios de Rondônia. O teste também será realizado por pessoas privadas de liberdade e aqueles que perderam o exame após infecção pela covid-19 ou por terem sido barrados nas salas de aula. De acordo com o Inep, ao todo, 41.864 participantes estão inscritos.

Realizado em meio à segunda onda da pandemia no Brasil, o Enem teve abstenção recorde nas aplicações presenciais realizadas nos dias 17 e 24 de janeiro. No primeiro dia, 51,5% dos inscritos faltaram. Já no segundo, o número de abstenções chegou a 55,3%. O exame é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil. Por meio das notas no Enem, os candidatos concorrem a vagas em universidades públicas e bolsas em faculdades particulares.

Neste primeiro dia, são aplicadas provas de linguagens, códigos, ciências humanas e redação. No total, são 45 questões de cada área do conhecimento. A aplicação se encerra às 19h. Amanhã serão aplicadas provas de ciências da natureza e matemática.

Os participantes só poderão deixar a sala duas horas após o início da prova, às 15h30. Já a saída com o caderno de questões será permitida somente a partir das 18h30.

Últimos temas da redação do Enem:

2020 - "Estigma associado às doenças mentais"

2019 - "Democratização do acesso ao cinema no Brasil"

2018 - "Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet"

2017 - "Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil"

2016 - "Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil" e "Caminhos para combater o racismo no Brasil"

2015 - "A persistência da violência contra a mulher no Brasil"

2014 - "Publicidade infantil em questão no Brasil"