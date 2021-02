Em Pedro Gomes, mais de 900 famílias serão beneficiadas com obras de saneamento

O diretor presidente da Sanesul Walter Carneiro - (Foto: Secom/MS)

Mais de 900 famílias do município de Pedro Gomes, distante cerca de 300km da Capital, serão beneficiadas com obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário. O projeto já está em fase de licitação e as obras devem começar ainda neste primeiro semestre.

O diretor presidente da Sanesul Walter Carneiro explicou que as obras influenciam diretamente na qualidade de vida da população. Para ele isso significa mais responsabilidade com o meio ambiente, e com a saúde da população que não precisa mais usar as fossas de esgoto no quintal de casa.

Com recursos do programa Avançar Cidades a empresa vai conseguir aumentar 18 km de rede coletora de esgoto e 959 novas ligações domiciliares nos bairros da cidade. Obras da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE e outras obras complementares do sistema também serão feitas, fechando o ciclo completo de tratamento.

Com essas obras, o índice de cobertura de esgoto de Pedro Gomes deve ultrapassar os 50%.