Em novo mutirão, agentes do Sebrae vão atender empresários da região central de MS

Durante visita, empresário recebe selo Eu Fui Orientado - (Foto: Divulgação)

A partir desta sexta-feira (09), os agentes do Sebrae/MS iniciam as visitas do mês de outubro na região central do estado. Empresários dos municípios de Rio Negro, Rochedo, Corguinho, Nova Alvorada do Sul e Sidrolândia vão receber as orientações gratuitas sobre as boas-práticas de biossegurança.



Durante o atendimento, que é gratuito, o agente dá orientações sobre os protocolos de segurança, que surgiram como uma proteção legal, trabalhista e sanitária. Além disso, o empresário recebe o selo “Eu Fui Orientado”, mostrando para clientes e colaboradores que o estabelecimento é responsável.



A mobilização conta com o apoio das prefeituras e associações comerciais de cada município, visando manter o comércio funcionando de forma segura durante a pandemia de Covid-19.



Serviço:

Os interessados em adotar os protocolos de segurança podem realizar as consultorias gratuitas de biossegurança do programa Sebrae Orienta, uma parceria do Sebrae/MS com o Sesi/MS e Senac/MS. As inscrições são feitas no site: orienta.ms.sebrae.com.br. Mais informações pelo telefone 0800 570 0800.



Cronograma de visitas:

Rio Negro: 09 de outubro

Rochedo e Corguinho: 13 de outubro

Nova Alvorada do Sul: 14 e 15 de outubro

Sidrolândia: 16 de outubro