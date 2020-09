Em Nova Alvorada do Sul, Sanesul finaliza obras do abastecimento de água no loteamento social Wilson

Implantação de 240 metros de rede adutora no Loteamento Social Wilson Cardoso foi concluída no sábado - (Foto: Acom)

A Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - SANESUL, com apoio da Gerência Regional de Dourados-GERDO e a Gerência de Sistemas de Abastecimento de Água-GESAA, concluiu no sábado, dia 26 de Setembro, a implantação de 240 metros de rede adutora no Loteamento Social Wilson Cardoso em Nova Alvorada do Sul.

A implantação da adutora é a última etapa de trabalho que precisava ser feita para levar água tratada dos reservatórios da Sanesul para as residências de 180 famílias que fazem parte desse loteamento social.

Em Julho, a Sanesul fez toda a infraestrutura da rede de abastecimento interna no loteamento, foram mais de 2.000 metros de rede de 50mm nos dois lados das ruas para facilitar a ligação de água nos terrenos sem comprometer a atual estrutura das vias caso sejam asfaltadas.

Esse conceito de implantação de rede não causará danos à pavimentação no futuro.

A presença da Sanesul no Wilson Cardoso tem motivado os futuros moradores à construção de suas casas nos terrenos doados pela prefeitura.

O total sendo investido pela Sanesul em abastecimento de água nesse projeto na cidade de Nova Alvorada do Sul é de R$ 91.351,93, aumentando a capacidade de fornecimento de água potável para as famílias e garantido bons índices de saúde pública.