Em Nova Alvorada do Sul, Estado leva infraestrutura urbana e reforma hospital

Reforma e ampliação do Hospital Municipal, emenda do ex-deputado federal e secretário de Saúde, Geraldo Resende

Os investimentos do Governo do Estado em Nova Alvorada do Sul - mais de R$ 35 milhões no período 2015-2020 - suprem as demandas de uma cidade em franca expansão populacional e econômica. São obras de infraestrutura urbana e rural, ampliação das redes de água e esgoto e do hospital municipal, construção da primeira escola militar do Corpo de Bombeiros, a qualificação do ensino médio e profissionalizante e moradias dignas.

Além dos investimentos em obras e melhoria dos serviços públicos à população, o Governo do Estado tem desenvolvimento ações junto ao setor produtivo para ampliar o parque industrial e a vinda de novos empreendimentos beneficiou recentemente Nova Alvorada do Sul com a instalação da Cerealistra Vincesca Armazéns. Localizado no eixo rodoviário das BRs 163 e 267, o município registra crescimento econômico de 26% e um dos maiores índices demográficos.

“É uma região pujante, em grande desenvolvimento, e o governo está presente fazendo a sua parte, que é trazer infraestrutura, para facilitar o escoamento da produção, e um melhor atendimento em saúde, educação e moradia para todos”, afirma o governador Reinaldo Azambuja.

Pavimento mudou a cidade

Na área de saúde pública, os repasses para custeio e investimentos do Estado em Nova Alvorada do Sul somam R$ 4,9 milhões em pouco mais de cinco anos, incluindo a reforma e ampliação do Hospital Municipal Francisca Ortega, onde estão sendo aplicados R$ 1,3 milhão. A obra do hospital era uma reivindicação antiga e vai melhorar o atendimento de urgência e para as mães.

No setor de infraestrutura urbana, a presença do Governo do Estado é evidenciada na qualidade de vida que os moradores desfrutam em diversos bairros, onde chegou o asfalto, drenagem e sistema de água e esgoto. Parceria do Estado com a Prefeitura resultou na recapeamento de 29 ruas e novo convênio vai garantir R$ 3,8 milhões para a segunda etapa. “A cidade está muito bem servida em seu sistema viário”, observa Manoel Rocha.

Os investimentos em infraestrutura somam R$ 15,6 milhões, com várias obras de esgotamento sanitário e pavimentação asfáltica em execução. Um dos bairros atendidos é o Jaime Medeiros, onde mora o comerciante Antônio José Goldoni, 50. “Estou aqui há 25 anos e muitos prometeram acabar com os buracos. Esse asfalto foi a melhor coisa, temos que agradecer ao nosso governador”, diz ele. “Hoje estamos muito felizes.”

Em saneamento básico, a cidade terá um salto de 30% para 75% em cobertura. A Sanesul investiu R$ 8,9 milhões em obras já entregues, dentre as quais a construção da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto), com capacidade para 25 litros/s, e está em projeto a perfuração de um poço tubular profundo com vazão de 200m³/h. O Estado também atendeu a área de habitação, construindo 50 moradias, e implantará o Lote Urbanizado, com 60 unidades.

Reforma reativará escola agrícola

Uma das obras de grande impacto em execução (R$ 1,1 milhão) é a reforma da Escola Agrícola Joaquim Domingos, que fica localizada em uma área de 50 hectares e estava abandonada. Com o novo prédio, a prefeitura reativará os cursos técnicos em sistema semi-internato. O Estado também reforma e amplia as escolas Delfina Nogueira de Souza e a Antônio Coelho, totalizando 1.865 alunos em três turnos. Investimentos em educação somam R$ 2 milhões.

“A reforma da nossa escola é de grande valia, ajuda no aprendizado e até na autoestima dos alunos, pois teremos as salas climatizadas, os problemas hidráulicos dos banheiros estão sendo solucionados”, afirma o diretor da escola Delfina Nogueira de Souza, Azequias Martins Santos. “Vai ser uma nova escola, as obras também acontecem na cozinha, a rede elétrica está sendo trocada e todo o prédio receberá pintura nova, inclusive a quadra de esportes”, acrescenta.

Texto: Sílvio de Andrade

Fotos: Chico Ribeiro