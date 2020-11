Em Nova Alvorada do Sul, Estado leva infraestrutura, saneamento e reforma escolas e hospital

Em saneamento básico, a cidade terá um salto de 30% para 75% em cobertura - ( Foto: Divulgação/ Secom Gov MS)

Mato Grosso do Sul completa em 2020, 43 anos de existência e os sul-mato-grossenses comemoram os inúmeros investimentos feitos pelo Governo do Estado, todos eles pensados e planejados, ouvindo as reivindicações e demandas da população de cada um dos 79 municípios, através do Programa Governo Presente.

Em Nova Alvorada do Sul, cidade em franca expansão populacional e econômica, os investimentos do Governo do Estado levam infraestrutura urbana e rural, ampliação das redes de água e esgoto e do hospital municipal, construção da primeira escola militar do Corpo de Bombeiros, a qualificação do ensino médio e profissionalizante e moradias dignas.

Além disso, o Governo do Estado tem desenvolvimento ações junto ao setor produtivo para ampliar o parque industrial e a vinda de novos empreendimentos. Recentemente Nova Alvorada do Sul recebeu a instalação da Cerealistra Vincesca Armazéns, trazendo emprego e renda para a população.

Na saúde pública, os repasses para custeio e investimentos somam R$ 4,9 milhões em pouco mais de cinco anos, incluindo a reforma e ampliação do Hospital Municipal Francisca Ortega, onde estão sendo aplicados R$ 1,3 milhão.

Já no setor de infraestrutura urbana, a presença do Governo do Estado é evidenciada na qualidade de vida que os moradores desfrutam em diversos bairros, onde chegou o asfalto, drenagem e sistema de água e esgoto. Parceria do Estado com a Prefeitura resultou no recapeamento de 29 ruas e novo convênio vai garantir R$ 3,8 milhões para a segunda etapa.

Em saneamento básico, a cidade terá um salto de 30% para 75% em cobertura, com investimentos que somam quase R$ 9 milhões, e na habitação, o Governo Estadual está construindo 50 moradias, e implantará o Lote Urbanizado, com 60 unidades.

Uma das obras de grande impacto em execução (R$ 1,1 milhão) é a reforma da Escola Agrícola Joaquim Domingos, que estava abandonada. Com o novo prédio, a prefeitura reativará os cursos técnicos em sistema semi-internato. O Estado também reforma e amplia as escolas Delfina Nogueira de Souza e a Antônio Coelho. Investimentos em educação que somam R$ 2 milhões.