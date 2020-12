Em MS, Rio Paraguai apresenta melhora gradual nas bacias

O Rio Paraguai registrou, rapidamente, níveis hídricos críticos - (Fotos: Chico Ribeiro)

Apesar de uma tendência de recuperação lenta e geral nos níveis da bacia do Rio Paraguai, todas as estações de aferição indicam que as medidas se encontram abaixo dos níveis normais para esse período do ano e dentro das zonas de atenção. Os dados foram divulgados pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM), e trazem referência da última aferição no dia 23.

A estação de Ladário registrou variação positiva em sete dias, passando de 3mm para 8mm nos níveis. Com tendência de recuperação lenta, a bacia em Ladário, mostrou uma possível estagnação em razão das chuvas abaixo da média ao longo dos meses de novembro e dezembro. A recuperação no município é prevista a se manter abaixo do nível de referência de 1,50m ao longo de quatro semanas.

Forte Coimbra, continuou registrando melhora no nível da bacia, em relação a sete dias, a variação foi de 3 mm, passando de -97mm para -94mm. O relatório mostra ainda que a previsão para a bacia do Rio Paraguai em Forte Coimbra, continue mostrando positividade, a previsão é de variação de 31mm no período de 30 dias.

A bacia no município de Porto Murtinho no entanto, registrou uma pequena queda se comparado a 14 dias, variando de 151mm para 146mm. O monitoramento das chuvas na região indicou acúmulo de 28mm em sete dias, em Ladário e Forte Coimbra, a média prevista é de 19mm e 16mm respectivamente.