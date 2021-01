Em MS, mais de 80 mil candidatos se inscreveram para fazer o Enem

Prova do Enem - (Foto: Divulgação)

Acontece neste domingo (17) em todo o País, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). No Mato Grosso do Sul, pelo menos 84.634 pessoas estão inscritas para fazer a prova. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o número é maior do que no passado, quando 70.396 se inscreveram.

Pelo menos 135 unidades escolares da Rede Estadual de Ensino (REE) serão utilizadas como locais de aplicação das provas em 41 municípios. Somente em Campo Grande serão 21 escolas em diferentes pontos da cidade. Outros locais também são utilizados pelo Inep para a realização do exame.

Neste ano os portões serão abertos mais cedo, às 11h30 (horário de Brasília). Assim, o participante terá até 1 hora e 30 minutos para acessar o local de prova. O fechamento dos portões ocorrerá às 13h (horário de Brasília) e o início da avaliação está previsto para 13h30 (horário de Brasília). Ao todo, o Inep confirmou 5.783.357 inscrições para o Enem 2020. No Brasil, 5,8 milhões se inscreveram para fazer a prova.

Desconto – Os candidatos ganhar desconto no uso de Uber para a realização da prova neste domingo na Capital. As universidades Uniderp e a Anhanguera Campo Grande que vão disponibilizar vouchers para as viagens. O candidato não precisa necessariamente realizar a prova em alguma das unidades da Uniderp e da Anhanguera Campo Grande.

No primeiro dia de provas, os cupons digitais no valor de R$ 5 vão valer entre 9h e 21h. Para garantir o voucher, os candidatos deverão se cadastrar no site parceria-uber.uniderp.com.br ou parceria-uber.anhanguera.com. O código de desconto será enviado via SMS ou e-mail. A ação conta com quantidade limitada de cupons.

Para mais informações e acesso à Página do Participante, clique aqui.