Em Maracaju, Reinaldo Azambuja anuncia importantes obras nas áreas do esporte e educação

O governador Reinaldo Azambuja assina nesta sexta-feira (19) ordens de serviço referentes às áreas do esporte e da educação em importantes obras de Maracaju.

Os investimentos somam R$ 21,9 milhões de recursos próprios. A primeira obra é a construção do Complexo Poliesportivo de Maracaju e a segunda é a ordem de início de serviço da obre de reforma da Escola Coronel Lima de Figueiredo.

No novo complexo esportivo a capacidade de público será de aproximadamente duas mil pessoas, em uma construção superior a 4,5 mil metros quadros em uma área total de 20 mil metros quadros, doada pela prefeitura municipal.

O local terá a quadra poliesportiva e arquibancada com capacidade para aproximadamente 2 mil pessoas. O espaço também será utilizado para o atendimento de eventos culturais e contará com palco para shows e eventos. Visando o atendimento completo à comunidade, o complexo ainda terá uma sala de múltiplo uso, academia, alojamentos e camarotes. Além de salas de imprensa, iluminação de alta performance e sistema de som, entre outras benfeitorias.

Já as obras na EE Cel. Lima de Figueiredo beneficiarão 800 alunos e toda a comunidade escolar. Trata-se de uma unidade escolar de tradição para a cidade, com 92 anos de história e que há 43 anos funciona no prédio atual. O projeto prevê a adequação das instalações físicas da unidade escolar às normas vigentes de acessibilidade, segurança contra incêndio e pânico e normas sanitárias, proporcionando um espaço totalmente remodelado e em consonância com as exigências atuais.

Será feita a reforma total da cobertura e da rede elétrica, execução de rede de ar condicionado, execução de muros novos, reforma de pisos, esquadrias, rede hidráulica, execução de projeto de incêndio e acessibilidade. A escola será contemplada ainda com a instalação de gerador fotovoltaico.

Ana Brito, Subcom