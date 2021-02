Em Maracaju, Marcio Fernandes destaca importância do esporte e da saúde

Deputado estadual Marcio Fernandes (MDB) - Foto: Fernando Hassessian

Durante agenda pública em Maracaju nesta sexta-feira (19), o deputado estadual Marcio Fernandes (MDB), destacou a importância do esporte e da saúde pública para a população da cidade. O parlamentar participou da assinatura da ordem de serviço para a construção do Complexo Poliesportivo e da ordem de início de serviço para reforma da Escola Estadual Coronel Lima de Figueiredo e lembrou a importância de ajudar os municípios de Mato Grosso do Sul.

"Desde o meu primeiro ano como deputado estadual, em 2007, eu venho contribuindo através das emendas parlamentares aqui para o município. Tive uma parceria muito boa, com o então deputado Reinaldo Azambuja porque nós nos elegemos juntos e depois a gente seguiu com essa parceria, ele como deputado federal e eu continuei como estadual, e a gente sempre destinando recursos aqui para o município na área da saúde, da educação, esporte e lazer, e por último uma reivindicação antiga dos moradores de Maracaju era uma Unidade Móvel de Castração de Cães e de Gatos (Castramóvel)", destacou em entrevista à rádio FM Cidade.

Marcio Fernandes lembrou que entre as contribuições estão R$ 25 mil para construção de quadra esportiva para a escola municipal João Batista Lino Braga, em 2008; R$ 50 mil para reforma do Centro Esportivo da Vila Margarida em 2013; R$ 120 mil para construção da quadra poliesportiva em 2017 e R$ 100 mil para aquisição do Castramóvel em 2019.

"O animal na rua não tem controle sanitário e acaba adquirindo uma das mais de mil zoonoses, doença que passa do animal para o humano, e o humano vai para o posto de saúde fazer o tratamento, o que torna a situação uma questão de saúde pública. Eu tenho implantado esse sistema em vários municípios. O Castramóvel já está na cidade e provavelmente no próximo mês vamos fazer a inauguração da unidade, a prefeitura está trabalhando para liberação dos documentos e compra de insumos", destacou.

Obra

De acordo com informações do Governo do Estado, os investimentos somam R$ 21,9 milhões de recursos próprios. No novo complexo esportivo a capacidade de público será de aproximadamente duas mil pessoas, em uma construção superior a 4,5 mil metros quadrados em uma área total de 20 mil metros quadrados, doada pela prefeitura municipal.

Já as obras na EE Cel. Lima de Figueiredo beneficiarão 800 alunos e toda a comunidade escolar. Trata-se de uma unidade escolar de tradição para a cidade, com 92 anos de história e que há 43 anos funciona no prédio atual. O projeto prevê a adequação das instalações físicas da unidade escolar às normas vigentes de acessibilidade, segurança contra incêndio e pânico e normas sanitárias, proporcionando um espaço totalmente remodelado e em consonância com as exigências atuais.