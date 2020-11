Em Maracaju, intervenção vai melhorar a distribuição de água aos moradores

A pedido da empresa, a Sanesul terá que interromper o fornecimento de água por algumas horas, para que a equipe faça a troca de registro e ajustes necessários, de forma que a distribuição seja mais rápida e segura - (Foto: Acom Sanesul)

A pedido da empresa, a Sanesul terá que interromper o fornecimento de água por algumas horas, para que a equipe faça a troca de registro e ajustes necessários, de forma que a distribuição seja mais rápida e segura para os moradores, além de evitar futuros problemas de vazamento e desperdício de água tratada.

Este procedimento será feito das 07:00 as 17:00, do dia 24/11, e haverá falta de água neste período nos bairros Alto das Palmeiras, Altos San Raphael, Jardim Bela Vista e residencial Spessato, que fazem parte do mesmo setor de distribuição.

Um comunicado foi publicado neste link e enviado para os canais de comunicação da cidade.

Durante o dia, é importante que a população seja consciente e evite o desperdício como lavar calçadas com mangueiras e banhos prolongados. A SANESUL orienta aos consumidores que mantenham reservas do produto em caixa de água para as atividades diárias.

Desde já, a Sanesul agradece a compreensão de todos. Caso tenha alguma dúvida, por favor, entre em contato com o nosso SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor 24 horas, gratuitamente, pelo telefone: 0800 067 6010.