Em live nesta segunda, Fundesporte lança o 2º Ciclo de Capacitação e Atualização em Educação Física

As capacitações tiveram participação não só de profissionais de Mato Grosso do Sul, mas também de outros Estados do país. - (Foto: Chico Ribeiro)

O Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), anuncia, em live nesta segunda-feira (19), às 13 horas, o lançamento do 2º Ciclo de Capacitação e Atualização em Educação Física. A transmissão ao vivo será feita simultaneamente nas páginas oficiais do Governo no Facebook e Instagram.

A segunda edição da série de capacitação, direcionada a acadêmicos e profissionais de Educação Física, gestores esportivos e atletas, terá 15 cursos on-line, de 27 de outubro a 15 de dezembro. O novo Ciclo, promovido pela Unidade Pedagógica e de Formação (UPF) da Fundesporte, dará ênfase no desenvolvimento profissional docente nas áreas de treinamento desportivo de rendimento, paradesporto e suas especificidades.

No encontro on-line desta segunda também será apresentado o balanço do 1º Ciclo, realizado de 4 de agosto a 16 de outubro, com 22 cursos voltados ao desenvolvimento desportivo no contexto escolar. As capacitações tiveram participação não só de profissionais de Mato Grosso do Sul, mas também de outros Estados do país.

“Um dos objetivos da Fundesporte é levar capacitação aos profissionais de todo o Estado e nos surpreendemos positivamente com a presença de pessoas do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Norte, Bahia e demais localidades, que elogiaram bastante os nossos cursos”, salienta o diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Ferreira Miranda.

Além disso, a transmissão ao vivo abordará as ações da Fundesporte na retomada do calendário esportivo pós-pandemia e as perspectivas de retorno do treinamento desportivo escolar. A live, com duração de uma hora, terá participação do diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Ferreira Miranda; do diretor-executivo Silvio Lobo Filho; do assessor de gabinete da presidência, Paulo Ricardo Nuñez e do gerente da Unidade Pedagógica e de Formação (UPF), Domingos Sávio da Costa.

Serviço

Evento: Live de lançamento do 2º Ciclo de Capacitação e Atualização em Educação Física da Fundesporte

Data e horário: segunda-feira (19.10), às 13 horas

Transmissão ao vivo nas páginas oficiais do Governo no Facebook (/GovernodeMatoGrossodoSul) e Instagram (@governoms), simultaneamente.