Em Jateí, Estado aplica quase R$ 11 milhões em obras e infraestrutura

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul investiu R$ 10,8 milhões em obras e infraestrutura no município de Jateí. O sistema de esgotamento sanitário, já implantado no município, contabilizou recursos de quase R$ 3 milhões.

Destaque ainda para a execução de revitalização corretiva e preventiva da Rodovia MS-478 e para a construção de cinco pontes de concreto armado sobre o Córrego Bastião, sobre o Córrego Água Santa; Córrego Oliveira, Córrego Tago e Córrego Dona Rosa.

Além disso, dezenas de famílias jateienses foram beneficiadas com a casa própria, sendo 30 moradias e 48 títulos de regularização fundiária, com investimento total do Governo do Estado, somando R$ 302,3 milhões.

Em prol do desenvolvimento e na geração de emprego, por meio do Fadefe (Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Econômico e Equilíbrio Fiscal do Estado), gerenciado pela Semagro e composto por repasses das empresas contempladas pela Lei de Incentivos Fiscais do Estado, o Laticínio Mana recebe investimentos de R$ 15,6 milhões.

A empresa poderá gerar 58 empregos. O fundo tem por finalidade o apoio a iniciativas que promovam a geração de emprego e renda e melhorem as condições de vida das pessoas.

Ana Brito, Subcom

Foto destaque: Chico Ribeiro