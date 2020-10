Em Jardim, governo leva infraestrutura urbana e pontes para escoar produção

A infraestrutura em Jardim é uma das prioridades do Governo do Estado, que investe e aplica no município cerca de R$ 50 milhões - (Fotos: Chico Ribeiro)

O Governo do Estado está direcionando grandes investimentos em infraestrutura na região Sudoeste, com a expansão do agronegócio e do turismo, e Jardim é um exemplo na manutenção de sua malha viária e a chegada de novas benfeitorias, como pontes de concreto, para garantir o escoamento da produção e grupos que visitam a região para conhecer as suas belezas naturais.

A reconstrução de duas pontes de concreto, sobre o Rio dos Velhos e do Córrego Guardinha, acabou com o drama dos produtores de soja e pequenos agricultores do Assentamento Recanto do Rio Miranda. A primeira travessa desabou parcialmente em 2018 por falhas no projeto estrutural, e a segunda, foi levada pela correnteza em 2017. Ambas foram construídas pelo governo anterior.

Pavimentação e drenagem na área urbana (Vila Brasil): investimentos continuam em 2020 com o Governo Presente

A ponte do Rio dos Velhos foi ampliada de 48 metros para 60 metros, passando a contar com três vãos, sendo o central de 24 metros. No Guardinha, a ligação era de 20 metros e a atual tem 50 metros. “As pontes são a melhor maravilha do mundo”, diz a sitiante Laura Ferraz, 52. “Quando a do Guardinha caiu tivemos que improvisar uma de madeira para não ficarmos isolados.”

O governador Reinaldo Azambuja afirmou que os investimentos são frutos de um trabalho que envolveu medidas duras e até impopulares. “Optamos por fazer um governo responsável, diminuímos o tamanho da máquina pública, reduzindo os gastos com o próprio governo para investir no bem estar da população, fizemos as reformas e enfrentamos crises sem deixar de honrar nossos compromissos. Isso nos permitiu manter os investimentos nas obras prioritárias e lançar o Governo Presente, que até o fim de 2022 vai injetar mais R$ 4,2 bilhões nos municípios”, disse.

Mais asfalto e moradias

Foi concluída uma primeira etapa de obras de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais em diversas ruas e avenidas e foi licitado em agosto o asfaltamento da Vila Angélica, pelo Governo Presente, ao custo de R$ 10,3 milhões.

Nova ponte de concreto sobre o Rio dos Velhos, de 80 metros :antiga estrutura, construída pelo governo anterior, desabou em 2018

“Com a parceria do governo, conseguimos realizar o sonho de 88 famílias em ter sua casa própria, além da pavimentação de mais de 60 quadras na Vila Brasil e Vila Teixeira. Vamos dar um salto em saneamento básico, de 23% para 85% de cobertura, em apenas quatro anos”, destaca o prefeito Guilherme Monteiro. “Tudo isso graças ao carinho e lealdade do governador pela nossa região”.

A parceria do governo, segundo o prefeito, viabilizou a ampliação e reforma do Hospital Marechal Rondon, proporcionando melhor atendimento médico-hospitalar à população. Atualmente, o Estado executa a obra do prédio do Batalhão da Polícia Militar, orçada em R$ 2,9 milhões. Está prevista a pavimentação de 50 quadras na Vila Angélica e a construção de mais 150 casas, pelo Programa Governo Presente.

Saneamento e logística

Em de saneamento básico, a Sanesul investiu R$ 17,5 milhões e a maioria das obras foi concluída. Hoje, a empresa executa a implantação de 42,8 km de rede coletora de esgoto, 2.329 ligações domiciliares, estação elevatória e 1.680m de linha de recalque – primeira etapa do programa federal Avançar Cidades. Os investimentos somam R$ 6 milhões, com previsão de licitação de outros R$ 2,7 milhões.

Os investimentos em infraestrutura resolveram um problema crucial na região: a logística. “Hoje não temos mais problemas pra tirar o gado ou a soja e o milho. Antigamente não passava nem o ônibus escolar”, conta o produtor Valdir Bernardo, 63, dono da Fazenda Panorama. Agora, acabou o problema, e o governo está recuperando também as estradas, que eram intransitáveis”, completa.

Equipe da Agesul de Jardim trabalha na implantação e cascalhamento de estrada vicinal, entre a BR-060 e a MS_382

O patrolamento e cascalhamento das estradas estaduais e vicinais são uma das principais ações da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) em Jardim e região. Os operários da agência estão trabalhando na abertura e cascalhamento da vicinal que interliga as BR-060 e a MS-382, passando pelas duas pontes novas e concentrando grandes fazendas de gado e lavoura.