Em Jardim, Governo do Estado e Sanesul entregam obras de esgotamento sanitário

A Sanesul está fazendo a ampliação da rede coletora de esgoto na cidade, uma extensão de 42,8 km - (Foto: Acom)

O diretor-presidente da Sanesul, Walter Carneiro Jr. acompanhou na manhã desta quinta feira, 30, a comitiva do Governo do Estado de MS na cidade de Jardim.

Em agenda oficial do Governo, Walter Carneiro e o Secretário de infraestrutura e Gestão Estratégica Eduardo Riedel, visitaram as obras de saneamento que estão sendo executadas pela companhia.

A Sanesul está fazendo a ampliação da rede coletora de esgoto na cidade, uma extensão de 42,8 km. Também está ampliando o número de ligações domiciliares em 2.329 novas residências.

As obras fazem parte do cronograma do Programa Avançar Cidades, cujo investimento é de R$ 5,8 milhões.

Os moradores da Vila Angélica já estão sendo recebendo as obras e serão comunicados pela Sanesul assim que for permitida a realização da ligação do imóvel à rede de coleta de esgoto.Leia mais em http://www.sanesul.ms.gov.br/noticias/rede-de-esgoto-esta-sendo-implantada-na-vila-angelica-do-municipio-de-jardim

Entrega de obras

A Sanesul e Governo do Estado também estão entregando para a cidade outros 18,8 km de rede coletora de esgoto e 917 ligações que foram concluídas. Esse investimento foi possível com recursos do convênio entre a companhia e a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) no valor de R$ 1.858.499,45.

Resumo dos investimentos

Na atual gestão do governo do estado, o município possui uma conta de investimentos (concluídos, em execução e a executar) de R$ 17,5 milhões (R$ 16,5 milhões são de recursos próprios da SANESUL) que estão integralmente aplicados nos sistemas de água e esgoto.