Em homenagem ao servidor, app MS Digital disponibiliza novas ferramentas para esse público

Baixar o holerite em PDF e emitir a carteira de identidade funcional estão entre novidades do MS Digital - (Foto: Chico Ribeiro)

Para celebrar o dia dedicado ao servidor público - 28 de outubro - o aplicativo MS Digital disponibiliza uma atualização voltada a esses profissionais que se dedicam a prestação de serviços à população.

A mais recente delas é voltada a emissão do holerite que agora permite não apenas a consulta dentro do app, mas também a emissão do documento em PDF no ícone “contracheque”.

Os mais de 70 mil servidores do Estado, também podem acessar a carteira de identidade funcional digital, que pode ser utilizada para fins de comprovação de atividade no serviço público. Se necessária à validação da informação por parte de empresas privadas por exemplo, o app disponibiliza um código QRCode que comprova a situação do CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) consultado.

A funcionalidade está dentro do ícone "Portal do Servidor"que em caso de primeiro acesso, irá pedir matrícula e senha, os mesmos que dão acesso ao Portal do Servidor no computador. Ao marcar a opção salvar informações, o aplicativo irá memorizar esses dados para acessos futuros.

A disponibilização de serviços que antes ficavam disponíveis apenas no site via computador, ou até mesmo demandava um atendimento presencial, faz parte da modernização das ferramentas do setor público que tem utilizado a tecnologia de informação para aproximar o cidadão dos serviços oferecidos.

O campo voltado ao servidor público dentro do MS Digital também oferece a opção “Clube de Benefícios” que disponibiliza a relação de empresas parceiras e descontos ofertados a esse público no Estado, e a lista de eventos do Portal do Aluno da Fundação Escola de Governo (Escolagov).

O aplicativo

Disponível nas lojas virtuais para versões IOS e Android, o MS Digital foi desenvolvido para reunir o máximo de serviços públicos ocupando pouco espaço nos aparelhos celulares. Para se ter uma ideia ferramenta ocupa apenas 32 MB de armazenamento, enquanto apps de troca de mensagens instantâneas por exemplo, chegam a atingir 86 MB.

Desenvolvido pela Superintendência de Gestão da Informação (SGI), o MS Digital conta com 76 serviços ativos e 11,9 mil usuários cadastrados. De acordo com o coordenador de sistema de informação e conteúdo, Sandro Chacha, desde seu lançamento a ferramenta passa por aprimoramento contínuo e não há um limite de serviços a serem disponibilizados na plataforma, desde que simplifiquem a vida do cidadão sul-mato-grossense.