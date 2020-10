Em formato on-line, Fundesporte promove o Festival da Melhor Idade de MS na modalidade dança de salão

Desde o início da pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19), o Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), tem se reinventado para manter o esporte e a atividade física ativos. Neste ano atípico, será realizado o Festival da Melhor Idade de Mato Grosso do Sul, em formato on-line, com disputas na modalidade dança de salão, de 28 de outubro a 2 de dezembro.

O Festival substitui, excepcionalmente em 2020, os tradicionais Jogos da Melhor Idade, cancelados por serem direcionados a pessoas acima de 60 anos, um dos grupos mais suscetíveis às complicações do novo vírus. O objetivo deste novo evento, totalmente virtual, é incentivar a pessoa idosa à prática esportiva como forma de melhoria da qualidade de vida e, consequentemente, fortalecimento do sistema imunológico.

“Os idosos fazem parte do grupo de risco da Covid-19, mas não poderíamos deixar de organizar, com total segurança, uma competição voltada a este público. A atividade física promove saúde e bem-estar, estimula um envelhecimento ativo e permite que percebam o seu potencial para o bem-estar físico, social e mental, principalmente neste período de isolamento social causado pelo novo vírus”, enfatiza o diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Ferreira Miranda.

A gerente-geral de Desenvolvimento de Atividades Desportivas (Gedel) da Fundesporte, Karina Pereira Quaini, destaca que o Festival fará com que os atletas-idosos não percam o vínculo esportivo, além de mobilizar pessoas dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, que terão a oportunidade de acompanhar as disputas nas redes sociais da Fundesporte. “Teremos a participação de um casal por município nas disputas, mas amigos, colegas e familiares poderão assistir às danças, votar na melhor dupla e compartilhar esses vídeos”.

A escolha da dança de salão deu-se por ser uma modalidade que pode ser desenvolvida em âmbito domiciliar, evitando possíveis aglomerações. A modalidade está inclusiva nos Jogos da Melhor Idade de Mato Grosso do Sul, criados em 2017.

Como vai funcionar?

De acordo com o regulamento, as disputas serão em casal. Cada cidade terá a participação de um, que fará sua apresentação em casa ou em local escolhido pela Prefeitura. As secretarias municipais de esporte ou assistência social, responsáveis pelas ações voltadas à terceira idade, deverão designar um interlocutor para acompanhar o casal participante e auxiliá-lo, seguindo protocolos rígidos de biossegurança.

Na primeira fase, cada interlocutor municipal deverá enviar à organização do Festival (Gedel/Fundesporte) um vídeo da apresentação do casal, no estilo Forró, até 23 de novembro. A apresentação deverá ter duração de três minutos. Para a escolha dos melhores vídeos, será utilizada votação popular, com o prazo de 24 horas, em enquete nas redes sociais da Fundesporte.

Já a semifinal terá como ritmo a valsa e os casais estarão dispostos em dois grupos. As apresentações, com a mesma duração, serão ao vivo e disponibilizadas no canal oficial da Fundação no YouTube. Nesta fase, cada casal será avaliado por cinco membros do júri técnico (organização) e popular.

A final, com seis duplas, também será ao vivo e terá como gênero musical o Chamamé. O formato de avaliação dos participantes será o mesmo da semifinal. O júri técnico, composto por especialistas em dança de salão, vai avaliar os quesitos ritmo, sincronismo, criatividade e expressão. Os três primeiros casais receberão troféu. Além disso, todos os participantes vão ganhar placa de homenagem.

Reunião com gestores municipais

O Festival On-Line da Melhor Idade de Mato Grosso do Sul – Dança de Salão 2020 será lançado na segunda-feira (19.10) em reuniões virtuais (divididas em dois grupos) com secretários municipais e os respectivos interlocutores da terceira idade. O primeiro encontro será às 9 horas e o segundo às 14 horas.

“Vamos ajustar os últimos detalhes do evento, explicar o passo a passo da competição e esclarecer dúvidas apresentadas pelos municípios”, detalha Karina Quaini. O congresso técnico está marcado para o dia 28 de outubro. Confira abaixo o cronograma do Festival:

Inscrição: até 23 de outubro

Congresso técnico: 28 de outubro

Envio dos vídeos das danças da primeira fase: 6 de novembro

Primeira fase: 16 a 20 de novembro

Divulgação dos classificados à semifinal: 23 de novembro

Semifinal: 25 e 26 de novembro

Final: 2 de dezembro

Lucas Castro , Fundesporte