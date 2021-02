Em entrega de motoniveladoras, governador anuncia mais de mil equipamentos para agricultura familiar

Entrega de motoniveladoras - Foto: Chico Ribeiro

Ao entregar 28 motoniveladoras para 43 municípios de Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira (22), o governador Reinaldo Azambuja anunciou a aquisição de outros 1.196 maquinários e implementos agrícolas em benefício de pequenos produtores, assentados, comunidades indígenas e quilombolas. Ele disse que os equipamentos serão comprados com recursos próprios do Governo do Estado e de emendas da Bancada Federal.

"Todas as 79 cidades do Estado receberão máquinas e equipamentos - e apoio para a agricultura familiar na recuperação de estradas vicinais, que melhoram a trafegabilidade e o escoamento da produção. Essa é mais uma grande parceria que construímos", anunciou o governador.

Reinaldo Azambuja destacou a cooperação dos deputados federais e senadores no aparelhamento do setor produtivo. Ele lembrou que o trabalho em conjunto tem gerado frutos para Mato Grosso do Sul. "Governar é construir parcerias e ações. Tomamos atitudes necessárias ao longo dos anos e hoje temos capacidade de fazer esses investimentos beneficiando a população", emendou o gestor.

Motoniveladoras

Com investimento aproximado de R$ 14 milhões, as motoniveladoras entregues hoje foram adquiridas com recursos estaduais e do Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), empenhados pelos deputados federais licenciados Geraldo Resende e Tereza Cristina; pelo deputado federal Luiz Ovando; e pelo senador Nelson Trad Filho.

Recém nomeado secretário estadual de Infraestrutura, Eduardo Riedel acompanhou as entregas, falou do perfil municipalista do Governo do Estado e destacou a harmonia do Executivo com os demais poderes e as prefeituras. "A boa política gera frutos para a sociedade. Hoje, essas entregas de motoniveladoras são exemplos do trabalho que temos feito em parceria", avaliou.

Disponibilizadas para conservação e manutenção de estradas vicinais, as motoniveladoras são demandas recorrentes dos municípios sul-mato-grossenses. Com a rica produção que sai das propriedades rurais, a correta manutenção das estradas vicinais garante mais qualidade no transporte, menos desperdício, melhor manejo e mais renda para os produtores.

Os maquinários ainda auxiliam no trânsito da área rural, explicou o secretário Jaime Verruck, da Semagro (Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar). "Essa entrega é simbólica neste momento de chuvas que estamos passando. Certeza que cada um dos prefeitos aqui tem ideia de estrada que devem ser arrumadas", pontuou.

Distribuição

13 motoniveladoras irão para os municípios de Amambai, Batayporã, Caarapó, Chapadão do Sul, Coronel Sapucaia, Iguatemi, Itaporã, Jardim, Japorã, Maracaju, Naviraí, Rio Brilhante e Três Lagoas (compradas com emenda do então deputado federal Geraldo Resende);

5 motoniveladoras para a Agesul (adquiridas com emenda do senador Nelson Trad Filho);

5 motoniveladoras para a Agesul (obtidas recursos próprios do Governo do Estado);

1 motoniveladora atenderá o Cidema - composto pelas cidades de Anastácio, Antônio João, Aquidauana, Bela Vista, Bonito, Bodoquena, Camapuã, Caracol, Guia Lopes da Laguna, Nioaque, Maracaju, Miranda, Rio Negro, Rochedo, Ponta Porã, Porto Murtinho e Sidrolândia (ecomprada menda do senador Nelson Trad Filho);

1 motoniveladora será entregue para o Cointa - formado pelos municípios de Alcinópolis, Bandeirantes, Camapuã, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Paraíso das Águas, Pedro Gomes, Rio Negro, Rio Verde, São Gabriel do Oeste e Sonora (adquirida com emenda do senador Nelson Trad Filho);

1 motoniveladora seguirá para Nioaque (obtida com emenda do senador Nelson Trad Filho);

1 motoniveladora vai para São Gabriel do Oeste (comprada com emenda do deputado federal Luiz Ovando);

1 motoniverladora será destinada para Ivinhema (adquirida com emenda da então deputada federal Tereza Cristina).

Presenças

Também estiveram presentes nas entregas de hoje os secretários estaduais Geraldo Resende (Saúde), Sérgio de Paula (Gestão Política) e Sérgio Murilo (Governo e Gestão Estratégica); os deputados federais Bia Cavassa, Luiz Ovando, Rose Modesto e Vander Loubet; o presidente da Assembleia Legislativa de MS, deputado Paulo Corrêa, acompanhado os deputados estaduais Barbosinha, Coronel Davi, Gerson Claro, João Henrique Catan, Lídio Lopes, Mara Caseiro, Marcio Fernandes, Renato Câmara e Rinaldo Modesto; e o diretor-presidente da Agraer (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural), André Nogueira Borges; além de prefeitos e vices das cidades beneficiadas.

Bruno Chaves, Subcom

Fotos: Chico Ribeiro