Em Dourados, são suspensos os atendimentos presenciais na agência do Detran

O Detran/MS orienta ainda a todos sobre os serviços digitais oferecidos pelo novo Portal de Serviços – Meu Detran - (Foto: Divulgação/Governo do Estado)

http://www.ms.gov.br/wp-content/uploads/sites/150/2020/09/22.09.20-DETRAN-DOURADOS-PORTAL.mp3

Com casos positivos entre os servidores, a agência do Detran em Dourados, suspendeu os atendimentos presenciais. A medida foi tomada como forma de prevenção contra o contágio do Coronavírus, tanto em servidores quanto na população.

Todos os clientes agendados para esta semana foram informados por sms e e-mail sobre o procedimento que devem seguir, e ainda sobre o fato de a agência da Ponciano continuar atendendo serviços de habilitação, vistoria, educação, jurídico e banca examinadora.

O Detran/MS orienta ainda a todos sobre os serviços digitais oferecidos pelo novo Portal de Serviços – Meu Detran, e o que não for possível fazer online é necessário reagendar uma nova data.

A agência localizada na Avenida Marcelino Pires retoma o atendimento presencial nesta quinta-feira, dia 24 e o setor de veículos da agência localizada na Rua Ponciano, 600, na próxima segunda-feira, dia 28.

Os principais serviços, como renovação de habilitação e emissão do documento do veículo, já estão sendo realizados através do novo portal – Meu Detran, evitando assim a necessidade de se deslocar as agências.

Acesse https://www.meudetran.ms.gov.br/ e confira todos os serviços disponíveis.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação