Em Dourados, Sanesul conclui R$ 121 milhões em obras de saneamento

ETE IPÊ Dourados - (Foto: ACOM/SANESUL)

Mais uma etapa de obras de saneamento foi concluída em Dourados, a segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul, que exerce grande importância econômica no Estado. São R$ 121,2 milhões na ampliação dos sistemas de esgotamento sanitário e do abastecimento de água tratada.

O município, que destaca-se pela agricultura com produção de grãos de soja e milho, pela pecuária, e é considerada um polo universitário, está em constante crescimento, atraindo investidores que acreditam no seu potencial. Por isso, a Sanesul mantém obras de saneamento em ritmo constante em Dourados, tamanha é a demanda por água tratada e pela coleta de esgoto doméstico.

Mesmo durante este ano atípico, com todos os problemas e desafios que o Estado de MS passou a enfrentar com o surgimento do Covid-19, no início gerando incertezas para os projetos de saneamento, o Governo do Estado e a Sanesul optaram em não interromper os trabalhos.

Ao contrário, por se tratar de um setor importantíssimo e serviço essencial para a saúde pública, todos os investimentos foram mantidos e, adotando medidas preventivas para segurança dos empregados e clientes, o fornecimento de água não foi interrompido, assim como o atendimento, as manutenções e as obras.

Obras concluídas:

Esgotamento - A empresa de saneamento de MS, finalizou a nova Estação de Tratamento de Esgoto – a IPÊ, com capacidade de tratar 100 litros de esgoto bruto por segundo. Esta é a quinta e a maior ETE de Dourados. Ela foi preparada para receber os efluentes domésticos de muitos bairros, grande parte deles já possui a rede de coleta pronta com as ligações domiciliares em atividade. No mesmo pacote de obras concluídas estão mais 5 estações elevatórias de esgoto, a execução de 263.426 metros de rede coletora e 12.656 ligações domiciliares. Ou seja, são mais doze mil famílias com acesso ao sistema de esgotamento sanitário na cidade de Dourados

Água - Para ampliar a captação e a distribuição de água, a Sanesul perfurou dois poços tubulares profundos com capacidade total de vazão 611m³/h. Também ampliou a Estação de Tratamento de Água (ETA) com a implantação de dois módulos de 250m³/h, aumentando em 500m³/h a sua produção.

Para manter a reserva de água tratada de forma segura e eficiente, construiu dois grandes reservatórios com capacidade 4.000m³ e 800 m³.

Para concluir os investimentos no sistema de abastecimento de água, foram realizados 36.730 metros de rede de distribuição de água na cidade. Assim, a Sanesul mantém o fornecimento da água tratada universalizado em Dourados.

“Como oferecemos um serviço essencial, não podemos parar. Dourados é uma cidade que precisa constantemente de investimento para acompanhar o desenvolvimento populacional. E o governo do Estado e a Sanesul conseguiram manter todos os recursos necessários. Com essas obras finalizadas podemos entregar mais uma grande parte do sistema de esgotamento sanitário. Além disso, melhoramos a capacidade de produção de água com novos poços e reservatórios, mantendo a universalização de fornecimento de água para toda a população”, comentou o Diretor Presidente da Sanesul Walter B. Carneiro Jr.

A entrega oficial de todas essas obras acontece ainda esta semana em Dourados.