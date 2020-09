Em comemoração aos 40 anos, Federação de Judô de MS realiza o Campeonato Estadual de Judô Funcional

A Federação de Judô de Mato Grosso do Sul (FJMS) realiza, entre 23 de setembro e 14 de outubro, a primeira edição do Campeonato Estadual de Judô Funcional. Devido ao risco de contágio pelo novo coronavírus (Covid-19), as disputas serão virtuais, com transmissão ao vivo no canal oficial da entidade no YouTube. O evento conta com o apoio do Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte). As inscrições terminam na próxima segunda-feira (14).

A competição on-line, além de mobilizar a comunidade do Caminho Suave em meio à pandemia viral, definirá os representantes sul-mato-grossenses para o Campeonato Brasileiro de Judô Funcional, que será realizado pela Confederação Brasileira de Judô (CBJ) em 28 de outubro, o Dia Mundial do Judô. Este será o primeiro evento competitivo completamente virtual organizado pela entidade nacional.

De acordo com a FJMS, os judocas, cada um na sua casa, deverão executar movimentos de golpes característicos da modalidade e exercícios físicos, que serão avaliados por uma comissão de árbitros, sob coordenação do departamento de arbitragem da Federação. As disputas serão nas classes sub-13, sub-15, sub-18, sub-21, sênior e veteranos, nas categorias de peso leve e pesado, nos gêneros masculino e feminino.

Conforme o regulamento (clique aqui para acessar), será vencedor o atleta que realizar o maior número de repetições válidas dentro do tempo de cada classe. Em caso de empate no tempo regular, haverá tempo extra (Golden Score – GS), até que se tenha um campeão.

O Estadual terá abertura no dia 23 de setembro, às 19 horas, e celebrará os 40 anos da FJMS, comemorado exatamente nesta data. “Ao longo dessas quatro décadas, a FJMS sempre administrou a modalidade com organização e seriedade exemplar. Consequência disso são os grandes resultados trazidos constantemente pelos nossos atletas em competições nacionais e internacionais. Mesmo num momento tão difícil por causa da Covid-19, a Federação se reinventa e mantém o judô ativo em Mato Grosso do Sul”, salienta o diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Ferreira Miranda.

O presidente da FJMS, José Ovídio da Silva, enfatiza que a manutenção do alto rendimento no Estado deve-se à dedicação da Fundesporte em apoiar o judô. “O Governo do Estado, por meio da Fundesporte, tem sido o principal apoiador nos eventos da Federação, especialmente durante a pandemia. Essa parceria é fundamental para mantermos o desenvolvimento do judô neste período de incertezas e, inclusive, comemorarmos os 40 anos da FJMS com uma grande competição”.

De 23 de setembro a 3 de outubro, os atletas vão disputar a fase classificatória do Estadual de Judô Funcional. A fase final terá início no dia 7 de outubro e seguirá até dia 14 do mesmo mês.

Lucas Castro – Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte)

Foto de destaque: Divulgação