Em Camapuã, Governo do Estado resolve problema de asfalto esfarelado

Mato Grosso do Sul completa em 2020, 43 anos de existência e os sul-mato-grossenses comemoram os inúmeros investimentos feitos pelo Governo do Estado, todos eles pensados e planejados, ouvindo as reivindicações e demandas da população de cada um dos 79 municípios, através do Programa Governo Presente.

No município de Camapuã, a restauração da rodovia MS-436 está entre as obras reivindicadas pela população e entregues pelo Governo de Mato Grosso do Sul na atual gestão, pois o asfalto concluído no fim de 2013 havia “esfarelado” completamente.

Com uma nova concepção de engenharia, que prima pela qualidade técnica, a rodovia recebeu investimentos de mais de R$ 4 milhões, e pode então voltar a atender o transporte de gado da região, fazendo a ligação entre Camapuã a Figueirão, tudo de forma segura.

O governo do Estado ainda recapeou a Rua Francisco Faustino e adjacentes, construiu a ponte de concreto sobre o Rio Coxim, ampliou o sistema de abastecimento de água e está pavimentando, com toda instalação de drenagem, a Vila Olidia Pereira da Rocha e o Jardim São Bento.

Também no governo Reinaldo Azambuja, 86 moradias do Loteamento Cristo Redentor II, receberam a casa própria, e outras oito unidades do projeto de Substituição de Moradia Precária estão em execução. Já do Programa Lote Urbanizado foram entregues 10 unidades.

Além disso, de 2015 pra cá, a população de Camapuã já recebeu R$ 2,117 milhões em reformas e melhorias de escolas, a construção do muro da Delegacia de Polícia Civil, cobertura da Polícia Militar e entrega de quatro viaturas: um carro e duas motos para a PM e um carro para a Civil. Todos com recursos do Governo do Estado.