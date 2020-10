Em agosto, foram criadas mais de 2,5 mil vagas de emprego no MS

Com destaque para o setor da indústria, Mato Grosso do Sul criou 2.612 novos empregos no mês de agosto. Os números são do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) - (Foto: Secom MS)

Com destaque para o setor da indústria, Mato Grosso do Sul criou 2.612 novos empregos no mês de agosto. Os números são do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). Só a indústria foi responsável pela abertura de 1.199 vagas de emprego, o que segundo o Secretário Jaime Verruck da Semagro, é um bom indicador de que a economia está se recuperando.

Verruck explica que a indústria da Construção Civil tem perspectivas melhores ainda até o final do ano.

O Comércio abriu 1.098 postos de trabalho, em clara recuperação econômica após as demissões de maio e junho. E da mesma forma o setor de Serviços também abriu vagas, foram 594 em agosto.

O município de Dourados se destaca como o principal gerador de vagas entre janeiro e agosto de 2020, com 1.476 novos postos de emprego. Naviraí é o segundo maior, com 835 vagas e São Gabriel do Oeste aparece em terceiro com 599 postos. Campo Grande acumula o fechamento de 4.148 postos de trabalho em oito meses.