Elite Rede de Ensino abre inscrições para bolsa com descontos de 5% a 90% das mensalidades

Foram abertas as inscrições para o Bolsão 2021, do Elite Rede de Ensino, para estudantes de todas as séries que poderão ser contemplados com descontos de 5% a 90% nas mensalidades de 2021.

Este ano, com modalidade presencial ou on-line, de acordo com a escolha do responsável, o Bolsão do Elite acontecerá no dia 28 de novembro (sábado), os horários das avaliações serão informados no ato da inscrição. Estudantes de todas as séries poderão participar do Bolsão que contempla descontos de 5% a 90% nas mensalidades de 2021. Serão tomadas todas as medidas de segurança exigidas pelos órgãos públicos para a realização das provas presenciais.

Na modalidade presencial, no Ensino Médio, Pré-Vestibular, Cursos preparatórios e Fundamental II (6º ao 9º ano), os estudantes realizarão um exame com 13 questões de Matemática e 12 de Português. No Fundamental I, as crianças do 3º ao 5º ano farão uma prova diagnóstica, com 8 questões de Matemática e 8 de Português. Para os que irão ingressar no 1º ou 2º ano, do Fundamental I, e na Educação Infantil, os responsáveis farão agendamento a fim de conhecerem a estrutura e a metodologia da escola e também participarão de uma entrevista.

Ao participar da prova de bolsas, o aluno poderá estudar com desconto de até 90% nas mensalidades em uma escola que aprova nos concursos mais difíceis do país como UFMS, UFGD, EsPCEx e UNESP.

Serviço:

Para se inscrever basta acessar o site, Central de Relacionamento (0800 031 0306) ou ir em umas das unidades da rede de ensino (Elite Mace, Elite Dourados, Elite Ponta Porã e Elite Três Lagoas).