Eli Lilly relata avanços de tratamento para Covid-19

A fase 2 dos testes, deverá envolver um total de 800 voluntários - (Foto: Reprodução/Pexel)

A Eli Lilly informou nesta quarta-feira (16) que dados preliminares de testes clínicos mostram que seu tratamento experimental com anticorpos reduziu a taxa de hospitalizações e a carga viral de alguns infectados por Covid-19. Em reação à notícia, a ação da empresa farmacêutica norte-americana subia 1,3% nos negócios do pré-mercado em Nova York às 9h19 (de Brasília). A terapia é baseada em anticorpos neutralizadores colhidos de pacientes que se recuperaram do novo coronavírus. A fase 2 dos testes, que está em andamento, deverá envolver um total de 800 voluntários, disse a empresa. Fonte: Dow Jones Newswires.