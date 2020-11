Eleições do domingo terão Lei Seca das 3h às 17h

Justiça Eleitoral estabeleceu a Lei Seca durante o pleito no MS - (Foto: Amanda Perobelli)

O TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul) emitiu uma portaria que regulamenta a Lei Seca durante o próximo domingo (15), dia das eleições municipais. A medida será efetiva no Estado das 3h até às 17h do dia da votação para vereador e prefeito.

A ação foi tomada com o intuito de garantir a ordem e a tranquilidade durante o processo eleitoral, uma vez que decisões como esta já se mostraram eficazes em eleições anteriores.

Será proibido o consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos, bares, conveniências, lanchonetes e restaurantes. Neste último, a exceção fica apenas para o horário do almoço, das 11h30 às 14h30. A venda de tais produtos pode ser realizada somente se o consumo for em lugares privados, como em casa.