Eldorado Brasil oferece mais de 800 vagas para início imediato em MS

Eldorado Brasil - (Foto: Eldorado Brasil/Divulgação)

Ao longo de 2020, a Eldorado Brasil contratou 1.161 profissionais, a maioria destinada à sua operação em Mato Grosso do Sul, registrando crescimento em tempos de pandemia. Para 2021, começa o ano anunciando mais de 800 novas vagas, para funções operacionais e também de liderança. Nas unidades de Água Clara, Inocência e Selvíria, a oferta é de contratação imediata em funções relacionadas à silvicultura.

As oportunidades dividem-se nas áreas Florestal, Industrial, Transportadora, Corporativa e de Tecnologia da Informação – atrativas também para quem vive em municípios próximos, como Ribas do Rio Pardo, Paranaíba, Aparecida do Taboado e Ilha Solteira.

Serão contratados ajudantes e técnicos florestais; auxiliares de mensuração florestal; analistas de sistemas; analistas florestais e operadores para as áreas de energia, tratores, colheita e de máquinas especiais. Também há oferta para borracheiros, mecânicos de máquinas (florestais e tratores), motoristas (caminhão pipa, tritrem e instrutores) e supervisores de transporte.

Todas as vagas estão descritas no site da empresa www.eldoradobrasil.com.br e o processo seletivo começa com o cadastro de currículo pelo próprio site, no campo Trabalhe Conosco. As entrevistas serão online, realizadas por chamada de vídeo com a equipe de recrutamento e seleção. Os aprovados seguem para entrevista presencial com o líder operacional – última fase antes da coleta de documentos e exame admissional.

Benefícios: Com remuneração compatível ao mercado, a Eldorado Brasil atua focada no bem-estar dos seus colaboradores, oferecendo benefícios como: assistência médica e odontológica, convênio com empresas parceiras como Gympass, PPR – Programa de Participação de Resultados, Plano de Previdência Privada, seguro de vida, vale alimentação, vale refeição e vale transporte. As oportunidades são abertas a todos os profissionais, sem distinção de raça, cor, gênero e necessidades especiais.

Serviço: O candidato deve, preferencialmente, cadastrar seu currículo pelo site da empresa (www.eldoradobrasil.com.br/trabalheconosco), passando por uma triagem inicial focada no perfil da vaga. Currículos impressos poderão ser entregues nas unidades locais, de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h – em Água Clara (rua Primeiro de Maio, nº 01), Selvíria (Av. Rotary Club, 750) e Inocência (Rua Emílio José da Costa, 1224).

Sobre a Eldorado

A Eldorado Brasil é uma produtora de celulose de eucalipto, com mais de 4 mil funcionários. Com mais de 200 mil hectares de florestas plantadas e 100 mil hectares de áreas de preservação no Mato Grosso do Sul, tem uma unidade industrial altamente tecnológica em Três Lagoas (MS) com capacidade de produção superior a 1,7 milhão de toneladas de celulose por ano.