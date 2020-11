Eldorado Brasil abre vagas para motoristas de caminhão tritem e carreteiro em novembro

Oportunidades de trabalho para motoristas - Divulgação

A Eldorado Brasil Celulose está contratando motoristas profissionais de caminhões tipo tritrem e carretas rodotrem. Com atuação nos municípios de Água Clara e Três Lagoas, estes profissionais farão o transporte de madeira entre as fazendas sob gestão da Eldorado Brasil, a fábrica e os pátios externos de armazenamento de madeira. Além da remuneração compatível com o mercado, a empresa oferece benefícios como: assistência médica e odontológica, convênio com empresas parceiras como Gympass, PPR – Programa de Participação de Resultados, Plano de Previdência Privada, seguro de vida, vale alimentação, vale refeição e vale transporte.

Os interessados nas novas posições devem ter disponibilidade para residir em Água Clara ou em Três Lagoas, ficar hospedados em alojamentos e em sistema de turnos. Os requisitos técnicos considerados na seleção são: ensino fundamental completo; CNH categoria "E"; experiência na função e cursos de cargas indivisíveis. O processo de contratação inicial é virtual e os interessados podem se inscrever no site da Eldorado (www.eldoradobrasil.com.br/trabalheconosco) na vaga de motorista. Após o encaminhamento do currículo ocorre uma triagem inicial e testes online.

Os selecionados serão contatados pela equipe de Recursos Humanos para as etapas online e algumas delas presenciais. Os aprovados farão um exame admissional antes da entrega de documentos para formalizar a sua contratação. Como parte fundamental do processo de contratação, será realizado um comitê de aderência cultural, pelo qual o candidato será avaliado com base nos valores organizacionais da companhia, que são: Atitude de Dono, Disciplina, Disponibilidade, Determinação, Humildade, Franqueza e Simplicidade. As oportunidades na Eldorado Brasil são abertas para todos os profissionais, sem distinção de raça, cor, gênero e necessidades especiais.

A Eldorado Brasil é uma produtora de celulose de eucalipto, com mais de 4 mil funcionários. Com mais de 200 mil hectares de florestas plantadas e 100 mil hectares de áreas de preservação no Mato Grosso do Sul, tem uma unidade industrial em Três Lagoas.