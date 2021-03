Editora doa mais mil livros de Direito Administrativo para IDAMS distribuir às prefeituras

O presidente e editor da Editora Fórum, Luís Cláudio Rodrigues Ferreira, e o presidente do IDAMS, João Paulo Lacerda - (Foto: Divulgação)

Pelo quarto ano consecutivo, a Editora Fórum – a maior em publicações de Direito Público no Brasil – vai doar mil livros de Direito Administrativo ao IDAMS (Instituto de Direito Administrativo de Mato Grosso do Sul). De acordo com o presidente do Instituto, advogado administrativista João Paulo Lacerda da Silva, o presidente e editor da Editora Fórum, Luís Cláudio Rodrigues Ferreira, informou nesta quarta-feira (03/03) sobre a doação de mais mil exemplares de obras do Direito Administrativo para este ano de 2021.



“Dessa forma, vamos poder fazer o repasse desses livros para as prefeituras municipais de Mato Grosso do Sul, pois, neste ano, optamos por privilegiar os paços municipais do interior do Estado. Com essa doação, vamos totalizar 4 mil livros entregues desde 2018 em Mato Grosso do Sul graças a essa parceria IDAMS e Editora Fórum”, declarou João Paulo Lacerda, reforçando que neste ano o Instituto vai buscar a interiorização das suas ações de difusão do Direito Administrativo aqui no Estado.



“Quero agradecer à Editora Fórum, na pessoa do presidente e editor Luís Cláudio Rodrigues Ferreira, pela disponibilidade de doar quatro mil livros desde 2018 para que possamos repassar. Com certeza, é uma parceria de sucesso”, garantiu o presidente do IDAMS, recordando que em 2018 as mil obras foram repassadas à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) e Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD).



Em 2019, o IDAMS doou os mil exemplares para a Procuradoria Jurídica da Prefeitura de Campo Grande, Câmara de Campo Grande, Escola da Advocacia-Geral da União no Estado, Câmara de Dourados, OAB/MS, Defensoria Pública Estadual, Sanesul, Assembleia Legislativa e Escola da Procuradoria-Geral do Estado.



Já em 2020 os mil livros foram para o Ministério Público Estadual, Associação dos Procuradores do Estado de Mato Grosso do Sul (APREMS), Secretaria Estadual de Administração e Desburocratização (SAD), Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), Escola de Governo da Prefeitura Municipal de Campo Grande, Superintendência da Polícia Federal em Mato Grosso do Sul, Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL) e prefeituras de Três Lagoas, Corumbá e Itaporã.



João Paulo Lacerda ressalta que o IDAMS é um instituto sem fins lucrativos que visa à promoção, estudo e desenvolvimento do Direito Administrativo, promovendo a pesquisa, o ensino e o desenvolvimento institucional, enquanto a Editora Fórum é a líder no Direito Público no Brasil e referência obrigatória para os profissionais que lidam com o Direito, oferecendo o melhor do conhecimento jurídico brasileiro com foco na disseminação da cultura jurídica por todas as áreas.