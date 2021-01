Editais de três processos seletivos são publicados nesta quinta-feira

Governo publica editais de três processos seletivos - (Foto: Divulgação)

Convocação de candidato, resultados preliminares de processo seletivo e readequação de cronograma de atividades são os conteúdos de três editais publicados nesta quinta-feira no Diário Oficial do Estado.

No primeiro edital um candidato aprovado na função de fisioterapeuta é convocado para apresentação de documentos e comprovação de requisitos para a contratação, em substituição a candidato ausente.

O candidato deverá comparecer no dia 15/01/2021, das 07h30 às 11h e das 13h às 16h, na Coordenadoria de Gestão do Trabalho, no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, localizado na Avenida Engenheiro Luthero Lopes, nº 36, bairro Aero Rancho IV, em Campo Grande.

Já o segundo edital traz os resultados preliminares das etapas I e II do processo seletivo para médico plantonista de pronto atendimento médico e de unidade de terapia intensiva. No anexo I, conta a relação de candidatos que tiveram as solicitações de inscrição deferidas com a pontuação e no anexo II os candidatos que foram indeferidos juntamente com a respectiva fundamentação.

Para interpor recurso, o candidato deverá formular por escrito e endereçar para a Comissão de Avaliação e Seleção, o qual deverá ser entregue no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, localizado na Av. Engenheiro Luthero Lopes, nº 36, Bairro Aero Rancho IV, em Campo Grande, exclusivamente no dia 14 de janeiro de 2021, no período das 08h às 11h e das 13h às 16h (horário de Mato Grosso do Sul).

Por fim, o terceiro edital apresenta a readequação do cronograma de atividades do processo seletivo simplificado de médico legista, relativo à etapa III – capacitação técnica. Clique aqui e confira os editais na íntegra (páginas 55 a 59).