Edição extra do Diário Oficial traz editais do processo seletivo para contratação de médico plantonista

Foram publicados cinco editais referente ao processo seletivo para contratação de médicos plantonistas para Pronto Atendimento Médico e Unidade de Terapia Intensiva em edição extra do Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (15).

O primeiro edital traz o extrato do resultado do recurso interposto por uma candidata que concorre a função de médica plantonista – Pronto Atendimento Médico. O recurso foi acolhido e provido.

Em seguida, foram publicados os resultados definitivos das etapas I e II do processo seletivo. Onde no anexo I apresenta a relação dos candidatos que tiveram suas solicitações de inscrição deferidas, acompanhadas da respectiva pontuação obtida na avaliação curricular e no anexo II, os candidatos que tiveram suas solicitações de inscrição indeferidas com a fundamentação.

Concluída esta etapa, o terceiro documento trata do resultado final, contendo a classificação dos candidatos aprovados, estabelecida a partir da somatória dos pontos obtidos na Avaliação Curricular, por função, em ordem decrescente de pontuação e em ordem crescente de classificação.

Por fim, consta a homologação do processo seletivo e a convocação dos candidatos para apresentação de documentos e comprovação de requisitos para a contratação que será realizada no dia 18 de janeiro, das 07h30 às 11h e das 13h às 16h.

Os candidatos deverão comparecer na Coordenadoria de Gestão do Trabalho, no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, localizado na Avenida Engenheiro Luthero Lopes, nº 36, Bairro Aero Rancho IV, em Campo Grande.

Para conferir os editais na íntegra, clique aqui.

Ana Letícia Gaúna, SAD