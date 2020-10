EC nº 107 e condutas eleitorais vedadas são os temas do programa "PGE em Ação"

As pessoas ainda podem acessar o canal de vídeos da PGE, nas redes sociais, para assistirem a qualquer momento e se inscreverem para receber a notificação da próxima edição. - (Foto:Divulgação)

Em ano eleitoral, a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul promoveu, por meio da Escola Superior da Advocacia Pública (Esap), o webinar para debater a Emenda Constitucional nº 107 e as condutas eleitorais vedadas.

Nesta edição do PGE em Ação , os principais pontos do encontro são abordados pelo juiz do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE/MS), Olivar Augusto Roberti Coneglian, e também pelo procurador do Estado, da PGE, Leonardo Campos Soares da Fonseca.

O programa é exibido quinzenalmente, às terças-feiras, às 7h ou às quintas-feiras, às 17h; reprises acontecem aos sábados, às 11h30; e aos domingos, às 9h30 na TV Assembleia. Todos os programas também são replicados pela TV Educativa - canal 4.1 (tv aberta) e canal 15 (da NET). As pessoas ainda podem acessar o canal de vídeos da PGE, nas redes sociais, para assistirem a qualquer momento e se inscreverem para receber a notificação da próxima edição.