EBC fica em 1º lugar em concurso de boas práticas de ouvidoria da CGU

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) ficou em primeiro lugar no IV Concurso de Boas Práticas da Rede Nacional de Ouvidorias, promovido pela Controladoria-Geral da União (CGU). O projeto Ouvidoria Inclusiva, destinado ao público surdo, foi o vencedor na categoria Tecnologia, Segurança da Informação e Proteção de Dados Pessoais.

O anúncio foi feito pela CGU, durante evento online em homenagem ao Dia do Ouvidor, comemorado em 16 de março. No total, 75 práticas que visam a aprimorar o diálogo com o cidadão, ampliar o controle social na gestão pública e melhorar a prestação de serviços públicos foram inscritas em quatro categorias diferentes.

De acordo com a ouvidora da EBC, Christiane Samarco, o serviço é fundamental para garantir o exercício da cidadania a 11 milhões de brasileiros surdos, muitos dos quais só puderam criticar, solicitar e apresentar sugestões à Agência Brasil, à TV Brasil e às Rádios EBC a partir do momento em que a Ouvidoria passou a receber e responder mensagens em Libras.

O canal Ouvidoria Inclusiva atende manifestações de usuários surdos, por meio do WhatsApp. Elogios, reclamações, solicitações e sugestões são enviados em vídeo na Língua Brasileira de Sinais - Libras. As mensagens são recebidas no WhatsApp da Ouvidoria Inclusiva, no número (61) 99862.1971. As intérpretes de Libras da EBC traduzem o conteúdo, que é repassado para as áreas. Com as informações repassadas pelo setor, um vídeo em Libras é gravado e enviado como resposta ao cidadão.