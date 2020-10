EBC aprova retorno dos empregados para o trabalho presencial

Está prevista ainda a possibilidade de execução das atividades remotamente para os empregados, estagiários e menores aprendizes que estiverem enquadrados nos grupos de risco - (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) aprovou nesta quinta-feira (8) o retorno dos empregados ao trabalho presencial a partir da terça-feira (13). Deliberação da Diretoria Executiva autorizou escala de revezamento em dias alternados, resguardando o quantitativo mínimo para garantir a manutenção e preservação dos serviços considerados essenciais e estratégicos.

A volta ao trabalho presencial ocorrerá de forma coordenada, responsável e planejada, de acordo com as necessidades para o desempenho das atividades da empresa, e de modo a garantir a segurança e bem-estar de todos os empregados do quadro, terceirizados e prestadores de serviço. Desde o início da pandemia, a EBC tem adotado medidas de prevenção e enfrentamento ao novo coronavírus (Covid-19), alinhadas com os protocolos definidos pela autoridade pública sanitária.

Os empregados ocupantes de cargos e funções comissionadas, assim como os que trabalham nas áreas de saúde, transporte e outras atividades consideradas essenciais, observarão a jornada de trabalho em período integral.

Está prevista ainda a possibilidade de execução das atividades remotamente para os empregados, estagiários e menores aprendizes que estiverem enquadrados nos grupos de risco, mediante comprovação médica e/ou documental.

Os veículos da EBC – TV Brasil, Agência Brasil, Radioagência Nacional, Rádio Nacional, Rádio MEC – têm realizado ampla cobertura sobre a Covid-19, veiculando informações sobre o assunto e atualizando os cidadãos a cada momento acerca das novidades sobre o tema.