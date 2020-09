"Pude rever informações que precisei depois que minha bebê nasceu”, diz mãe de 1ª viagem

Mais uma edição do Curso para Gestantes da Unimed Campo Grande está a caminho - (Foto: Divulgação)

Mais uma edição do Curso para Gestantes da Unimed Campo Grande está a caminho. A 70ª edição será on-line e conta com uma variedade de assuntos e palestrantes de excelência.

Gratuito e aberto a toda a comunidade gestante, a 70ª edição do curso será realizado de 28 de setembro a 01 de outubro, sendo transmitido pelo canal do Youtube da Unimed CG, sempre às 19 horas. As inscrições estão abertas até o dia 25 de setembro e podem ser feitas pelo telefone 0800 515 1510 ou pelo e-mail viverbem@unimedcg.coop.br. Após efetuar sua inscrição a equipe do Viver Bem da Unimed CG entrará em contato para orientar sobre a participação e acesso das aulas.

Fernanda Kintschner é mamãe de primeira viagem e conta à Unimed CG que participou da edição passada do curso, o que a ajudou muito antes e depois do nascimento de Maya.

“O curso de gestantes on-line da Unimed, para mim, foi muito produtivo. O fato de ter sido aulas temáticas, on-line, fez com que eu pudesse mais facilmente assimilar o conteúdo e também dessa forma poder rever os vídeos novamente depois, quando meu bebê nasceu, porque precisei olhar algumas informações”.

A beneficiária da cooperativa ainda elogia as aulas: “o que eu mais gostei foi a parte do banho, de cuidados com o umbigo, porque é algo que ficamos receosos de segurar o bebê. Então vendo o vídeo achei bem legal, cada um com um profissional diferente. Gostei muito da parte da amamentação também, que é um desafio logo que a criança nasce. É gratuito e de qualidade, valeu a pena ter feito”, finaliza.

Módulos

A 70ª edição do Curso para Gestantes, on-line, desta vez será divido em quatro módulos, e os assuntos debatidos são um complemento dos temas abordados na edição passada. As temáticas da 70ª edição são:

1) exames pré-natais, evolução para o parto e cuidados no puerpério.

2) Cuidados corporais e atividade física na gestação.

3) Analgesia para o parto.

4) Cuidados com o bebê nos seus primeiros seis meses de vida.