Dupla é autuada após construir fábrica de postes de concreto em área protegida

Foi encontrado no Assentamento Estrela Jaraguari uma retroescavadeira realizando à margem do Córrego Água Limpa - (Foto: Divulgaçãi/PMA)

A Polícia Militar Ambiental de Campo Grande autuou ontem (30), dois infratores por degradação de área de preservação permanente (APP) de córrego. Foi encontrado no Assentamento Estrela Jaraguari uma retroescavadeira realizando à margem do Córrego Água Limpa. A supressão de vegetação de área protegida para a instalação de uma fábrica de peças de concreto.

O operador da máquina indicou o responsável pela obra, que informou que recebeu a autorização de dois homens que são líderes do assentamento para realização das atividades. Tudo era realizado sem autorização ambiental. As atividades foram interditadas e a máquina apreendida, além de 140 postes de concreto que estavam no local.

O operador da máquina, 44, e o responsável pela obra, 51, foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil de Jaraguari e responderão por crimes ambientais de funcionar atividade potencialmente poluidora em desacordo sem autorização ambiental, com pena de três a seis meses de detenção e, por degradação de área de preservação permanente, com pena prevista de um a três anos de detenção.

Eles também foram autuados administrativamente e multados em R$ 10 mil cada um. Os autuados foram notificados a apresentar um Plano de Recuperação de Área Degradada e Alterada (PRADA), junto ao órgão ambiental.

O responsável pela obra também foi recapturado por possuir um mandado de prisão em aberto por falta de pagamento de pensão alimentícia.