Dourados comemora 85 anos de emancipação neste domingo

Dourados completa 85 anos - (Foto: Divulgação/Prefeitura de Dourados)

Considerada a maior cidade do interior de Mato Grosso do Sul, Dourados que fica a 233 km da Capital completa neste domingo (20) seus 85 anos de emancipação. Atualmente, estima-se que a cidade possui 225.495 habitantes. Além disso, é uma das mais atingidas pela pandemia do novo coronavírus.

Apesar da pandemia, Dados da Jucems (Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul) apontam que em 2020 já foram abertas mais empresas do que em 2019, apresentando bons resultados para a economia do município.

De acordo com dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), o saldo de contratações foi positivo, sendo que apenas março e abril apresentaram números negativos. O agronegócio e pecuária são destaques da cidade, dados da Agência Safras, do Canal Rural mostram que a safra de soja 2020/2021 teve uma área plantada de 225 mil hectares, 10 mil hectares a mais que na safra anterior.

A cidade Dourados foi anteriormente distrito de Ponta Porã, criado pela Lei número 658, de 15 de junho de 1914 e foi elevada à categoria de município em 20 de dezembro de 1935 pelo decreto número 30 do então governador do Estado, Mario Correa da Costa.

O município divisa as suas terras ao Norte, com as cidades de Rio Brilhante, Maracaju, Douradina e Itaporã; ao Sul, Fátima do Sul, Caarapó, Laguna Carapã e Ponta Porã; ao Leste, com Deodápolis e a Oeste, com o município de Ponta Porã.