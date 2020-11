Douradina recebe R$ 9 mi em obras de infraestrutura; cidade tinha 0% de urbanização adequada em 2010

Obras de infraestrutura urbana em Douradina, viabilizadas pelo Governo do Estado, têm levado desenvolvimento à cidade e melhorado a qualidade de vida da população. Mais de R$ 11 milhões foram investidos em asfalto, drenagem e saneamento no município que possui 5,9 mil habitantes. Isso de 2015 a 2020 - período da gestão do governador Reinaldo Azambuja.

Em 2010, ano do último Censo Demográfico do IBGE, 0% dos domicílios de Douradina possuíam urbanização adequada, ou seja, nenhuma casa da cidade tinha presenças de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio juntos. No mesmo ano, apenas 1,6% das moradias tinham esgotamento sanitário adequado.

Com os investimentos públicos feitos na cidade, a expectativa do Governo do Estado é de que os índices de Douradina melhorem no próximo Censo Demográfico do IBGE, que deve ser realizado em 2021 após o fim da pandemia de coronavírus.

Só pela Sanesul, R$ 2,4 milhões foram aplicados em obras já concluídas nos sistemas de abastecimento de água e de tratamento do esgoto no município.

Pela Seinfra (Secretaria de Estado de Infraestrutura), Douradina recebe R$ 9 milhões em obras. Entre as ações já executadas estão o recapeamento de 13 quilômetros de asfalto em diversas ruas da cidade e a pavimentação e drenagem de vias do Jardim das Primaveras e do Parque das Araras.

O Estado ainda executa a pavimentação das ruas Ana Rosa da Silva, Avelina Nunes, Domingos da Silva, Joaquim Araújo Juremeira, José Evaristo Santiago e Sete de Setembro. Conforme relatório de setembro da Seinfra, as obras estão 46% concluídas.

Dois distritos da cidade, Cruzaltina e Bocajá também recebem atenção do poder público estadual. Atendendo pedido apresentado no programa Governo Presente, que mapeou demandas dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, Cruzaltina e Bocajá foram contemplados com empreendimentos de infraestrutura urbana.

Em Bocajá a obra de pavimentação e drenagem já teve início, é executada em parceria com a Prefeitura Municipal e está 12% executada. Já em Cruzaltina, processo licitatório está em andamento para levar asfalto para diversas ruas do distrito.

Bruno Chaves, Subcom

Foto destaque: Chico Rodrigues