Doses da vacina Coronavac começam a chegar nos municípios nesta terça-feira

Mato Grosso do Sul recebeu nesta segunda-feira (18) 158.760 mil doses da vacina Coronavac do Instituto Butantan. O governador Reinaldo Azambuja destacou que o momento é histórico para todo País.

A entrega das doses para os municípios do interior está sendo feita com escolta armada do Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Militar e Polícia Civil de Mato Grosso do Sul. O plano de distribuição conta com a participação de 150 policiais e bombeiros.

A expectativa é de que a população comece a receber as vacinas no máximo até quarta-feira (20).

Conforme o Programa Nacional de Imunização (PNI) idosos que vivem em asilos, indígenas e profissionais de saúde que atuam na linha de frente do combate ao coronavírus serão os primeiros vacinados.

A vacina desenvolvida pela chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan recebeu a autorização da Anvisa para uso emergencial no último domingo (17).

A vacina produzida pela Universidade de Oxford e a farmacêutica AstraZeneca também recebeu autorização de uso, mas ainda não há uma data definida para a chegada dessa vacina no País.

Mireli Obando, Subcom

Foto: Saul Schramm