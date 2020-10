Doria pede que população evite aglomerações no feriado - Foto:Agência Brasil/REUTERS/Amanda Perobelli

O governador de São Paulo, João Doria, recomendou hoje (9) que a população paulista mantenha os cuidados de distanciamento social, de higiene e de uso obrigatório de máscara durante o feriado prolongado da padroeira do Brasil, celebrado na próxima segunda-feira (12). Segundo Doria, as pessoas devem evitar aglomerações, já que o vírus ainda está circulando pelo país.

"O vírus está aí e vai continuar presente. Se as pessoas se aglomerarem na praia, no calçadão, na praça, no parque, em casa, o risco é a retomada da força do vírus", alertou Doria. “Podemos desfrutar o feriado prolongado, mas com cuidado para proteger a sua vida, as vidas de seus familiares e amigos. O vírus não escolhe vítima, idade, sexo ou condição socioeconômica”, acrescentou o governador.

A Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), as concessionárias, a Secretaria Estadual de Logística e Transportes e o Departamento de Estradas e Rodagem (DER), por meio de um comunicado conjunto, pediram para que a população do estado evite viagens desnecessárias durante o feriado para evitar exposição ao risco de contaminação por covid-19.

“A orientação do governo paulista é pela manutenção da quarentena. Por isso, todas as nossas ações e as nossas campanhas têm o objetivo de conscientizar a população para que viaje somente em casos essenciais”, disse Priscila Ungaretti, secretária-executiva da Secretaria Estadual de Logística e Transportes.

Balanço

Segundo balanço divulgado hoje (9) pela Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo, o estado tem, até o momento, 1.028.190 casos confirmados do novo coronavírus (covid-19), com 37.068 mortes.

Do total de casos diagnosticados, 900.264 pessoas já estão recuperadas.

Há 3.489 pessoas internadas em estado grave em todo o estado em casos suspeitos ou confirmados do novo coronavírus, além de 4.749 pessoas internadas em enfermarias. A taxa de ocupação de leitos de unidades de terapia intensiva (UTI) é de 43,2% no estado e de 42,2% na Grande São Paulo.