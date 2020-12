Dono de academia relata desafios superados durante a pandemia e se prepara para "novo normal"

Proprietário da academia Body Energy, Luciano Silva Gomes - (Foto: Janaína Damasceno)

Segundo o proprietário da academia Body Energy, Luciano Silva Gomes, o próximo ano promete ser também atípico, o que já mudou as preferências de quem busca melhorar o condicionamento físico: “Quando falamos em falando no ‘Projeto Verão’, são aqueles fatores motivadores que levam a pessoa a praticar os exercício, como a expectativa para ir à praia ou desfilar no carnaval, mas o próximo ano vai ser bem algo bem diferente disso. Algumas cidades já confirmaram que vão comemorar o carnaval só em julho, e por isso não existe aquela mesma euforia que é comum nesta reta final do ano”, detalha.

Mas para quem deseja encontrar com o mar e desfilar o corpo já em janeiro, Luciano orienta que está na hora de correr atrás: “Temos uma equipe de diversos profissionais para dar o suporte para estas pessoas, inclusive com atendimento nutricional, psicológico e, é claro, no condicionamento físico. Já estamos no fim de novembro e é um pouco mais complicado a questão do ganho de massa muscular com excelência. Mas, o básico que perder um pouquinho de gordura para entrar de uma roupa, isso aí em dois, três meses é possível fazer uma preparação boa”, explica.

Fisioterapeuta de formação, Luciano Gomes ressalta que os alunos podem tranquilamente procurar a academia para fazer suas atividades físicas: “Estamos seguindo um protocolo bem rigoroso da prefeitura, por exemplo, todos os funcionários usam máscaras o tempo todo. Alguns deles, os que ficam na linha frente, usam aquela cobertura acrílica também no rosto. Todos vêm com a roupa normal e trocam quando chegam para trabalhar. Há álcool em gel também disponível para todos, e também usamos desinfetante hospitalar nos aparelhos. Além disso, há marcações no chão mostrando onde o aluno deve transitar. Antes e depois de cada aula coletiva temos uma equipe que faz a limpeza de todo o ambiente”. E com a reabertura, ele se enche de esperança para receber os novos frequentadores: “Temos muitas caras novas aqui, são muitas pessoas que nunca fizeram atividade física em academia e que agora resolveram se matricular, então é tudo novo para todos nós”, completa.

Para quem está seguindo o distanciamento físico e o isolamento social, Luciano salienta que colocou a equipe da academia para dar aulas online: “Nós fomos procurados para dar aulas em casa ou até mesmo em praças e lugares públicos. Por isso temos um aplicativo onde colocamos vídeos de algumas aulas, que tem em torno de 30 a 40 minutos. Assim, mesmo sem sair de casa, o aluno pode fazer sua atividade física com qualidade”. Além disso, Luciano ressalta que teve um ótimo feedback dos alunos com essa modalidade: “Isso permite que todos tenham tempo disponível, e muitos daqueles que me relataram não ter condições de ir à academia estão fazendo os exercícios dessa maneira e gostando do que é ofertado”. Mas atenção, tudo isso deve ser feito com um trabalho em conjunta, destaca o dono de academia: “Mantenha também uma boa alimentação e equilibrada. Se possível faça também inicialmente o acompanhamento nutricional. Sempre falo isso com meus clientes e o resultado esperado é sempre alcançado”.

Luciano Gomes é primo da empresária e paisagista Sophia Utnick. Morando nos Estados Unidos, ela é uma das alunas que pratica os exercícios físicos ensinados pelo fisioterapeuta. Ela, que é dona de uma empresa que revela novos talentos da música e da dança em todo Brasil, a Utnick Production, aposta no sucesso da Body Energy para quem deseja ficar em forma e também ter a oportunidade de gravar um videoclipe.

Localizada no bairro Dona Clara, região noroeste de Belo Horizonte, a academia oferece aulas de dança: “Assim, além de dançar, a pessoa vai poder queimar as calorias, se sentir bem com o corpo, e com auto estima bem elevada”, reforça Luciano. Já Sophia vai além: “Assim, a pessoa poderá investir na dança de forma profissional, e quem sabe, brevemente, se tornar mais um nome de sucesso no cenário cultural brasileiro”, finaliza.