Domingo será ensolarado e quente em todo o MS

O dia pode registrar uma grande amplitude térmica no Estado. - (Foto: Chico Ribeiro)

A véspera do feriado de independência do Brasil será de tempo ensolarado e baixa umidade do ar em todas as regiões de Mato Grosso do Sul.

As condições de tempo para este domingo (6) são de céu claro a parcialmente nublado em todas as áreas, e não há previsão de chuva até o dia 13 de setembro segundo o meteorologista Nathálio Abrãao.

A umidade do ar continua baixa neste dia, podendo atingir valores de até 10% classificado como estado de emergência à saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde. Nestas condições é recomendado ingerir bastante líquido, fazer refeições leves, evitar a prática de atividades físicas e exposição direta ao sol, evitar aglomerações, umidificar ambientes, evitar queima de lixo e entulho.

O dia pode registrar uma grande amplitude térmica no Estado. A mínima está estimada entre 15°C a 41°C, conforme o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec/Inpe). A região pantaneira deve registrar as temperaturas mais elevadas.

Confira como ficará o tempo em algumas cidades do Estado conforme previsão do Climatempo.

Campo Grande - 23°C e 36°C

Dourados - 21°C e 36°C

Corumbá - 23°C e 39°C

Três Lagoas - 23°C e 38°C