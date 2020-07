Domingo será de sol, tempo seco e temperaturas amenas

A amplitude térmica neste dia no Estado será de 26 °C. - (Foto: Mônica Alves)

O clima em Mato Grosso do Sul está sob influencia de uma frente fria vinda do centro sul do País. Neste domingo (26.7) a previsão é de céu claro com poucas nuvens em todas as regiões e sem expectativa de chuva.

A umidade relativa do ar volta a ficar em estado de alerta, com índices podendo chegar aos 20%. Para aliviar o desconforto provocado pelo tempo seco, recomenda-se ingerir muita água, umidificar ambientes, evitar aglomerações e manter atenção com idosos e crianças.

A amplitude térmica neste dia no Estado será de 26 °C. A mínima está estimada em 4 °C e a máxima pode chegar aos 30 °C. Na Capital os termômetros podem registrar variação de 15 °C a 29 °C. Vento fraco a moderado em todas as regiões do Estado. O Cemtec reforça que neste dia a queda de temperatura irá influenciar nas temperaturas mínimas dos setores norte e bolsão.